" لا تقصفوا غزة".. رسالة رهينة إسرائيلي يجوب شوارع القطاع بالسيارة

أسير إسرائيلي يجوب بسيارة شوارع قطاع غزة المدمرة، ويرسل رسالة واضحة لنتنياهو : "لا تقصفوا غزة، ستقتلونا بهذا".

الأسير غاي دلال طلب بوضوح من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو التراجع عن قراره بشن حملة عسكرية ضخمة على قطاع غزة، وصفتها إسرائيل بالـ"جحيم القادم"، مؤكدا أن الفيديو تم تصويره في 28 أغسطس/ أب الماضي لعام 2025، قائلا : "اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس لكن الحقيقة أننا أسرى لدى نتنياهو وبن غفير اللذين يكذبان ولا يريدان أن نعود إلى البيت".

تحاول حماس ثني إسرائيل عن نيتها تنفيذ هجوم واسع على القطاع عبر هذه المقاطع المصورة، في حين سيمثل مقتل أي أسير إسرائيلي في غزة، انفجارا داخليا في إسرائيل يزيد نقمة أهالي الرهائن على حكومة نتنياهو.