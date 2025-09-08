لقاء إسرائيلي سوري جديد.. تبريد ملفات شائكة أم اتفاق أمني ضخم؟

من مرحلة السرية إلى الإفصاح ينتقل ملف العلاقات الإسرائيلية السورية.. وما كان خطوطا حمراء في "زمن ليس ببعيد" بات اليوم متكررا وشبه اعتيادي..

للمرة الثانية بظرف أسابيع قليلة يعتزم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بوساطة أمريكية، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، لكن دون الكشف عن جدول أعمال اللقاء والملفات المقرر وضعها على الطاولة.

ما يدور خلف الأبواب المغلقة الإسرائيلية السورية لا يُفصح عنه حتى الآن.. ومنذ سقوط نظام بشار الأسد وقدوم النظام الجديد برئاسة أحمد الشرع، والحديث يدور عن مفاوضات بين دمشق وتل أبيب، والتلميح بإمكانية انضمام سوريا إلى اتفاقيات السلام التي انطلقت في عهد الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى.

ملف السويداء ودخول الجانب الإسرائيلي على خط الجنوب السوري تحت مظلة "حماية الدروز"، نقل ملف التفاوض إلى مكان آخر، وفقا لمراقبين، ووضعه في خانة "تبريد الملفات الشائكة" والحساسة عبر اتفاقات أمنية.

ملف المفاوضات الأمنية يبدو بحاجة إلى "اختبار صبر" طويل، لكن مجرد الحديث عن لقاءات متواصلة بين الحين والآخر من شأنه أن يدل على تقدم في الملفات الموضوعة على طاولة التفاوض، وربما في أسابيع قليلة "يفك شريط السرية" عن ما يدور في الغرف المغلقة وتتكشف مفاجأة دبلوماسية لم يتوقعها أحد.