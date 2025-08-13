فضيحة "الطائرة الكولومبية".. تقرير أفريقي يدحض مزاعم حكومة بورتسودان (فيديو إرم)

نسف تقرير نشره موقع "Vanguard" النيجيري مزاعم حكومة بورتسودان بشأن إسقاط طائرة إماراتية في مطار نيالا بدارفور، قالت سلطات بورتسودان إنها كانت تقل "مرتزقة كولومبيين".

ووصف التقرير رواية بورتسودان بأنها "فضيحة إعلامية مفبركة" صيغت على عجل للتحريض ضد الإمارات، لكنها انهارت سريعًا أمام تدقيق وسائل الإعلام الغربية، بينها "دويتشه فيله".

وأشار التحقيق، المعتمد على صور الأقمار الصناعية وتتبع الطيران ومصادر مستقلة، إلى عدم دخول أي طائرة إماراتية المجال الجوي السوداني خلال الفترة المزعومة، وعدم وقوع أي تحطم أو وجود مرتزقة كولومبيين في دارفور.

وأثارت الادعاءات سخرية واسعة على وسائل التواصل في كولومبيا، فيما طالب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بإجراء تحقيق رسمي.

واعتبر محللون أن هذه الفبركة تقلل من مصداقية بورتسودان، خاصة بعد رفض محكمة العدل الدولية دعوى السودان ضد أبوظبي، وسط اتهامات لبورتسودان بمحاولة عرقلة جهود الرباعية الدولية لوقف إطلاق النار في السودان.