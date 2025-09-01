مهرجان "الشعر الأحمر" يجذب العالم إلى تيلبورغ الهولندية

تعيش مدينة "تيلبورغ" جنوب هولندا على إيقاع غير مألوف حيث يزورها الآلاف من أصحاب الشعر الأحمر من مختلف القارات للاحتفال بمهرجانهم السنوي الفريد من نوعه "أيام الشعر الأحمر"

المهرجان لا يقتصر على الغناء والرقص فقط بل يقدّم عربات طعام وورش عمل مصممة خصيصاً لهم من دروس المكياج المتناسب مع لونهم النادر إلى نصائح للوقاية من سرطان الجلد وغيرها الكثير.

بدأت القصة قبل عقدين بمبادرة من الفنان الهولندي بارت روينهورست حين دعا 15 شخصاً للتصوير فإذا بالمفاجأة مئات استجابوا لتولد فكرة المهرجان الذي صار حدثاً عالمياً يجذب مشاركين من أكثر من 80 دولة.

الحدث الأبرز يبقى صورة الأحد الشهيرة التي لا يشارك فيها سوى أصحاب الشعر الأحمر الطبيعي.. نسخة 2013 سجّلت رقماً قياسياً في غينيس بمشاركة 1672 شخصاً لتصبح الصورة رمزاً لوحدة هذه "العائلة النارية