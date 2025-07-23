ملابسه من أكياس القمامة.. ما قصة "طفل العار" في غزة؟

صورة تقبض القلب وتفضح الصمت، هيكل عظمي للطفل محمد، أو "طفل العار" في غزة، كما وصفته صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، يصارع الحياة بانتظار وصول ما يبقيه حيًا من طعام.

12 طفلا قضوا خلال 48 ساعة فقط، ليس بسبب القصف، إنما قتلهم الجوع في غزة، أما عن محمد، فملابسه من أكياس القمامة، وعظامه تخرج من جلده الهش، وقد خسر 3 كغ من وزنه في محنته أيام الجوع الأخيرة، وانخفض وزنه من 9 كغ إلى 6.

في غزة، 900 ألف طفل يعاني الجوع، بينهم 70 ألفا في مراحل متقدمة من سوء التغذية، وقريبون من الموت جوعًا، وسط انعدام للمياه وندرة للحليب وغيره، أما عند وصول المساعدات، فيزحف طالبها ويخوض معركة النصيب، فينال بعضًا منها، أو ينال الموت منه.