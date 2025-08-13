"كان قذراً ومتحكماً".. صديقة كاسياس تفجّر مفاجأة صادمة (فيديو إرم)

فاجأت الاختصاصية النفسية الكولومبية، جوليانا بانتوغا، الجميع بكشفها سبب انفصالها عن حارس المرمى الإسباني المعتزل إيكر كاسياس، مؤكدة أن العلاقة انتهت بسبب إهماله نظافته الشخصية، إذ لم يكن يستحم بانتظام، ما جعلها تنفر منه رغم الحب المتبادل بينهما.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضحت جوليانا أن كاسياس كان محبًا للسيطرة ويفرض رأيه في كل التفاصيل، وهو ما جعل العلاقة تختنق شيئًا فشيئًا، حتى فقدت معناها تمامًا، مشيرة إلى أن الحب وحده لا يكفي إذا غابت أبسط مقومات الاحترام والنظافة الشخصية.

ولإثبات صحة كلامها، عرضت دلائل من رسائل وتسجيلات تثبت وجود علاقة حقيقية، بينما نفى كاسياس كل ما قيل، معربًا عن أسفه من استمرار استهدافه إعلاميًا، مؤكدًا أنه يتمنى فقط أن يعيش بعيدًا عن الأضواء وبسلام.