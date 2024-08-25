في ساعات الفجر الأولى تحولت سماء جنوب لبنان إلى ساحة معركة ضارية.. بعدما شنت إسرائيل هجمات استباقية بعشرات الغارات الجوية على مواقع تابعة لحزب الله اللبناني.

لكن ما يثير الدهشة ليس فقط عدد القنابل أو الطائرات المستخدمة بل التكلفة الباهظة لهذه العمليات.. موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي كشف أن كلفة هذه الضربات الاستباقية بلغت نحو نصف مليار شيكل أي نحو 120 مليون دولار أميركي، وهو رقم يثير التساؤلات حول نتائج هذه العمليات المكلفة.

نقل الموقع عن مسؤول كبير في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية قوله: تم استخدام 4 آلاف قنبلة JDAM، التي تبلغ تكلفة الواحدة منها 25 ألف دولار، أي بلغت كلفة تلك القنابل 100 مليون دولار.

وقدر المسؤول كلفة تشغيل نحو 100 طائرة مقاتلة لمدة 6 ساعات بـ18 مليون دولار، وقال إن تشغيل الطائرات المسيرة لمدة 12 ساعة يكلف 1.08 مليون دولار تقريبا.. هذه الأرقام تسلط الضوء على الحجم الهائل للموارد المخصصة لهذا الهجوم.

إسرائيل بررت هذه التكاليف بكونها محاولة لمنع تكاليف أكبر كانت قد تنجم عن ضربات حزب الله الاستراتيجية.. فقد أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن تدمير بنى تحتية استراتيجية، مثل مقر الموساد في منطقة جيلوليت أو المباني المدنية كان سيكلف إسرائيل أكثر بكثير.

ورغم أن إسرائيل أعلنت نجاحها في إحباط الهجوم، فإن حسن نصر الله أكد في كلمة مصورة نجاح الصواريخ والطائرات المسيرة في تحقيق أهدافها وقد أصابت أهدافًا حيوية داخل العمق الإسرائيلي.