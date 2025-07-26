أمير كرارة يتحدث عن تحدي الكوميديا والأكشن في "الشاطر"

أعرب الفنان أمير كرارة عن سعادته بعرض فيلمه السينمائي الجديد "الشاطر" في دور العرض المصرية، متمنيا أن يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور من خلال بث روح السعادة والمتعة.

واعتبر كرارة أن "الشاطر" يمثل تجربة سينمائية مختلفة له، مشيراً إلى أن المشاهد الكوميدية كانت أصعب في التنفيذ من مشاهد الأكشن، حرصا على الحفاظ على العفوية والواقعية.

وأكد كرارة في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن العمل جاء بتعاون مع المخرج أحمد الجندي، وبمشاركة نخبة من نجوم التمثيل وضيوف الشرف، مضيفا أنهم بذلوا جهدا كبيرا لإخراج الفيلم بأفضل صورة ممكنة.

وعن المنافسة مع فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، قال كرارة إنه لا ينظر إلى المنافسة، بل يركز على تقديم أفلام مميزة للجمهور، متمنيا النجاح للجميع.

وأشار إلى أنه قد يقلب الموازين في العام المقبل بين الدراما والكوميديا، وفيما يخص مشاركته في موسم رمضان 2026، قال إنه لم يحسم قراره بعد، واكتفى بالدعاء والتفاؤل.