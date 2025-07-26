"ابتدينا" و"لينا معاد".. من الأجدر بالصدارة عمرو دياب أم تامر حسني؟

لحظة توتر رقمي تؤجج المنافسة بين تامر حسني وعمرو دياب فما الذي جرى؟

استعرض عمرو دياب عبر حسابه قائمة بأكثر الألبومات استماعاً في صيف 2025، ليظهر ألبوم تامر في ترتيب متأخر ما اعتبره البعض تلميحًا غير مباشر،وهو ما دفع تامر حسني إلى الرد بطريقته الخاصة عبر ستوري نشرها في إنستغرام

تامر لم يذكر اسم "الهضبة" صراحة، لكن الرسالة بدت موجهة إليه دون مواربة حيث عبر فيها عن استيائه من تقليل غير مبرر من نجاح ألبومه الجديد "لينا معاد"، رغم الأرقام التي تثبت العكس.

وقال:" أليس غريباً أن ينشر فنان كبير، أقدّره وأحترمه، صورتي ضمن ترتيب نسب الاستماع، ويضعني في المركز الثالث أو الرابع، رغم علمه بأن ألبومي كان في الصدارة، بشهادة تريند يوتيوب منذ اليوم الأول؟”

ثم ختم بنبرة أقل حدة قائلاً إن "الأرقام تتغير والجميع يتبادل المراتب هو فنان كبير لا يحتاج لمثل هذه التصرفات عموما ألف مبروك له"

الجمهور انقسم بين من رأى في تعليق تامر ردًا مبررًا على ما حدث، ومن اعتبر أن الترتيب مجرد أرقام لا تستحق هذا التلميح.