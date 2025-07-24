طاقته الاستيعابية 30 مليون مسافر سنويًا.. خطة لإنشاء مطار جديد في دمشق

مطار جديد في دمشق بطاقة استيعابية تبلغ 30 مليون مسافر، خطة جديدة أعلن عنها رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، بعد أن وصف قطاع الطيران في سوريا بأنه "متهالك" ويحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة للمطارات الخمسة الحالية.

بالتوازي مع هذا، سيتم تأهيل مطار دمشق الدولي ليرتفع استيعابه إلى 5 ملايين مسافر سنويًا، كما تشمل الخطة تحديث مطار حلب الدولي ليستوعب مليوني مسافر سنويًا، مع تحويل مطار المزة العسكري إلى مدني لتعزيز شبكة النقل الجوي الوطنية.

جاء هذا الإعلان تزامنًا مع توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والسوري بقيمة إجمالية تبلغ 24 مليار ريال سعودي، في قطاعات متعددة تشمل الطيران، الملاحة، الأمن السيبراني، البنية التحتية والطاقة، بالتزامن مع انطلاق منتدى الاستثمار السعودي السوري المنعقد في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق.