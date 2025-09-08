حماس تحذر مقاتليها.. جهاز المخابرات الإسرائيلي يتعقّب حتى فتات الطعام

في حرب غزة، أي خطأ قد يتحول إلى معلومة استخباراتية ثمينة، وحركة حماس وجهت تحذيرات سرية لعناصرها.

تراقب أجهزة استخبارات إسرائيلية كل حركة، في معركة لا تُرى، من خلال تفاصيل بسيطة قد تبدو عادية:

ملابس معلقة على حبال الغسيل، أضواء خافتة في الليل، وحتى فتات خبز في مكبات النفايات.

أخبار ذات علاقة نتنياهو: 100 ألف شخص غادروا غزة و"حماس" تمنع السكان من الخروج



حماس توصي بحذر شديد، فالعين الإسرائيلية لا تفوت شيئًا، وتتبع مقاتليها بكل الوسائل، وفقا لما نقلته القناة الإسرائيلية السابعة.

ولا تكتفي الحركة بذلك، بل أصدرت توجيهات صارمة للصحافيين بعدم نشر أي معلومات عن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قياداتها،

مؤكدة أن التصريحات الرسمية يجب أن تصدر فقط عن الناطقين العسكريين.

في هذه البقعة الصغيرة، حيث التوتر يتصاعد، تبقى المعركة مستمرة، بين حماس التي تحاول الحفاظ على أسرار تساوي الحياة، وإسرائيل التي تسعى لرصد كل خيط قد يقود للوصول إلى رؤوس الحركة.