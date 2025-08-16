"كارثة في الجزائر".. سقوط حافلة يقتل 18 شخصاً (فيديو إرم)

شهدت العاصمة الجزائرية حادث سير مأساوي، أسفر عن سقوط حافلة من جسر في مجرى وادي الحراش، مخلفًا حالة من الحزن والصدمة بين المواطنين.

وأعلن جهاز الدفاع المدني وفاة 18 شخصًا وإصابة 10 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي، بينما تم تحويل جثامين الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث.

ووثّق شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل اللحظات الأولى للحادث، حيث ألقى مواطنون بأنفسهم في الوادي لإنقاذ العالقين داخل الحافلة، قبل أن يتدخل عناصر الحماية المدنية في جهود مضنية.

ووفق شهود عيان، كانت الحافلة تضم نحو 35 شخصًا؛ ما أثار موجة واسعة من التعاطف والمطالب بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث.





