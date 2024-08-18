عندما شنت القوات الأوكرانية هجومها في مقاطعة كورسك الروسية، وتوغلت أكثر من عشرين كيلومترًا داخل الأراضي الروسية، كانت غايتها الرئيسة جلب انتباه القوات الروسية بعيدًا عن جبهة دونيتسك، وإدخال القوات الروسية في معارك ثانوية ومعارك استنزاف لأطول فترة ممكنة وإجبار القوات الروسية على إيقاف تقدمها في وسط دونيتسك.

ولكن على العكس من ذلك تمكنت القوات الروسية من مواصلة تقدمها في دونيتسك، وتقترب من السيطرة على وسط دونيتسك من أجل السيطرة الكاملة على إقليم الدونباس بشرق أوكرانيا وهي غاية روسيا الرئيسة في هذه الحرب.