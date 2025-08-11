logo
"تحدي الماء الساخن" على تيك توك يصيب طفلاً بحروق خطيرة (فيديو)

توفيق الناصري
11 أغسطس 2025، 6:04 ص


أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بحروق خطيرة، بعد أن سكب عليه شقيقه الأكبر، البالغ من العمر 12 عامًا، ماءً مغليًا أثناء نومه، ضمن ما يُعرف بـ"تحدي الماء الساخن" المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب شرطة لانكستر، قام الشقيق بغلي الماء في الميكروويف وسكبه على الضحية كجزء من التحدي، ما أدى إلى إصابته بحروق شديدة في الرقبة والصدر.
نُقل الطفل إلى مركز متخصص لعلاج الحروق، بينما وُجهت تهمة الاعتداء المشدد للشقيق.
السلطات حذّرت من خطورة هذه التحديات، داعية الأهل لمراقبة نشاط أبنائهم على الإنترنت بشكل دائم.

