إسبانيا.. كارثة تسمم جماعي في فندق شهير (فيديو إرم)

فتحت السلطات الصحية في إسبانيا تحقيقًا عاجلًا في حادثة تسمم غذائي جماعي داخل فندق أربع نجوم في منطقة لا مانغا، بعد إصابة أكثر من مئة سائح، بينهم رضيع وامرأة حامل وصفت حالتها بـ"الحساسة".

ونُقل 47 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما بقي تسعة تحت المراقبة الطبية، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن السبب قد يعود إلى وجبتين من البوفيه، هما طبق سمك وصلصة معكرونة بالسبانخ.

وأثار الحادث غضبا واسعا بين النزلاء، الذين اتهموا إدارة الفندق بالتقاعس والتجاهل، بينما هدد بعضهم برفع دعوى قضائية جماعية.

وأعربت إدارة الفندق عن أسفها وأكدت تعاونها مع السلطات الصحية، لكن صور سيارات الإسعاف المتوقفة أمام المنتجع ساهمت في تأجيج الانتقادات، وسط مخاوف من نتائج خطيرة لتفشي السالمونيلا.