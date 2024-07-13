تهديد بسحب الجنسية.. ما مصير اليهود الأتراك الذين شاركوا بحرب غزة؟

أكثر من 10 آلاف جندي مقاتل في الجيش الإسرائيلي يحملون الجنسية التركية، شارك ما لايقل عن أربعة آلاف منهم في حرب غزة، وفق وسائل إعلام تركية، قُتل منهم أكثر من 65 وجُرح ما لا يقل عن 110 آخرين، الأمر الذي خلق جدلًا واسعًا في تركيا حول حملة الجنسية التركية الذين شاركوا وفق كلام جاء تحت قبة البرلمان التركي، بحرب إبادة جماعية.

ونظرا لهذا، تقدم حزب الهدى أو "هدى بار" الكردي المحافظ بقيادة زعيمه زكريا يابيجي أوغلو بمشروع قانون بعنوان "اقتراح بشأن تعديلات قانون الجنسية" إلى البرلمان التركي، إذ تناول وضع المشاركين في العمليات الإسرائيلية على غزة، وفي حال إقراره، فإن مشروع القانون من شأنه أن يسمح للمحاكم التركية بملاحقة الجرائم التي يرتكبها أجانب ضد أجانب في بلد أجنبي، شريطة أن يتم العثور على مرتكب الجريمة في تركيا، فضلًا عن كونه يتضمن أحكامًا تتعلق بمصادرة الأصول وسحب الجنسية والحكم بالسجن مدى الحياة على المواطنين الذين تأكدت مشاركتهم في الحرب.

وفي العموم هذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الموضوع، حيث إنه فُتح تحقيق قبل عام تقريبًا بحق مواطنتين تركيتين تحملان الجنسية الإسرائيلية، لنشرهما صورًا تحكي مشاركتهما في الحرب على غزة مع الجيش الإسرائيلي.