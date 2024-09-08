سائق أردني يقتل 3 إسرائيليين.. ماذا حدث بالمعبر؟ (فيديو إرم)

في حادثة مفاجئة عند معبر اللنبي المعروف بجسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية.. هجوم مسلح يؤدي إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين، وفقًا للشرطة الإسرائيلية وجهاز نجمة داود الحمراء حيث تم العثور على الضحايا فاقدين للوعي.

الجيش الإسرائيلي كشف أن الهجوم نُفذ بواسطة سائق شاحنة أردني قدم من الأردن إذ أطلق النار على الجنود قبل أن يُقتل في موقع الحادث.

التحقيقات الأولية التي أوردتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أشارت إلى أن السائق كان قد أخفى مسدسًا في شاحنته، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية الأردنية أنها بدأت تحقيقا رسميا على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، بعد إغلاق الجسر في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر.

إسرائيل أغلقت الطرق المؤدية إلى معبر اللنبي ومدينة أريحا، وشرعت قوات الجيش بعمليات تمشيط واسعة بحثا عن مسلحين محتملين، كما تم استدعاء خبراء المتفجرات نظرا للاشتباه بوجود عبوة ناسفة، وجرى اعتقال العديد من العمال والسائقين المتواجدين في المعبر، حسبما أفادت قناة "كان" الإخبارية.

القتلى وفق صحيفة "معاريف" كانوا من عناصر الأمن التابعة لسلطة المعابر الإسرائيلية، والهجوم نفذ من مسافة الصفر.