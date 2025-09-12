"يُحلقون وهم نيام".. استطلاع يكشف حقائق صادمة حول الطيارين الألمان (فيديو إرم)

مسؤولون باكستانيون: كمين نصبته جماعة طالبان الباكستانية شمال غرب البلاد يقتل 12 جنديا من الجيش

أظهر استطلاع حديث أن معظم الطيارين في  ألمانيا يعترفون بأنهم يأخذون قيلولة أثناء الرحلات الجوية، نتيجة إرهاق مزمن ناجم عن نقص في الموظفين وضغط العمل المتزايد. 

أُجري المسح الذي أجرته رابطة طياري الخطوط الجوية ومهندسي الطيران في ألمانيا على أكثر من 900 طيار، وأظهرت النتائج أن 93% منهم ناموا خلال رحلات جوية في الأشهر الأخيرة، 44% يفعلونها بانتظام، و12% في كل رحلة تقريباً.

وقالت كاتارينا ديزلدورف، نائبة رئيس الرابطة: "المهام تُنفذ رغم الإرهاق الشديد، مشيرة إلى أن القيلولة كانت دوماً إجراء مؤقتاً للتعافي، لكنها تحولت إلى حل دائم نتيجة ضغوط العمل".

رغم أن القيلولة المنظمة مسموح بها خلال مرحلة الطيران المستقرة وليس أثناء الإقلاع أو الهبوط، إلا أن التعب داء يثير قلق الرابطة من أنه يشكل خطراً كبيراً إذا أصبح أمراً دائماً.

