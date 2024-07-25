في زيارة غير معلنة، وصفتها المصادر المقربة "بالمفاجئة والعملية جدًا" توجه الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد مضي أكثر من عام على آخر لقاء جمعهما في موسكو...

ولعل أبرز ما كشفته المصادر الخاصة بحسب موقع روسيا اليوم جاء بصيغة نفي للإشاعات التي حملت في مضامينها أن يكون الزعيمان قد ناقشا موضوع اللقاء المحتمل بين الأسد وأردوغان، حيث نقل الموقع عن مصادره أن الرئيس الروسي على اطلاع تام ومسبق على موقف الأسد حيال العلاقة مع تركيا عبر مبعوثه الخاص ألكسندر لافرنتييف..

التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط على خلفية الحرب في قطاع غزة والتوترات القائمة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، إضافة إلى التوجهات المتطورة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية والعسكرية، هي جوانب وملفات وردت في حديث المصادر التي نوهت أيضًا إلى أن النقاش حمل توافقًا تامًا بين الأسد وبوتين حيال توصيف المخاطر في الوقت الراهن من ناحية، والاحتمالات المقبلة والسيناريوهات المتوقعة في المنطقة من ناحية أخرى.