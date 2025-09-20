سيوف وسكاكين.. معركة دموية أمام "محل كباب" في بريطانيا (فيديو إرم)

في قلب شارع مزدحم بمدينة نيوبورت البريطانية، تحوّلت لحظات عادية أمام محل كباب إلى مشهد رعب حي.

سيوف، وسكاكين، وهراوات معدنية.. رجال ملطخون بالدماء يتبادلون الضرب في وضح النهار، وسط ذهول المارة وصراخ الأطفال.

الواقعة، التي وُصفت بـ"المرعبة"، اندلعت بين عائلتين متناحرتين، في معركة دامية خلفت أربعة مصابين، وأغلقت شارع "كوميرشال رود" لثلاث ساعات كاملة.

الشرطة ألقت القبض على سبعة متهمين، تتراوح أعمارهم بين 17 و52 عاما، جميعهم من مدينـة نيوبورت، بعضهم مثّل أمام المحكمة وذراعه مضمّدة من آثار المعركة.

القضية أثارت الرأي العام البريطاني، خاصة أن موقع الحادث لا يبعد كثيرا عن مركز الشرطة الرئيس في المدينة.

المتهمون، وجميعهم من عائلتين، اعترفوا بالمشاركة في العنف، والمحكمة قررت حبس البالغين، والإفراج عن قاصر بكفالة.