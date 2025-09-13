logo
ضحية اغتصاب جديدة في سوريا
فيديو

في وضح النهار.. اغتصاب فتاة سورية يشعل الرأي العام (فيديو إرم)

مرح جنبلاط
مرح جنبلاط

في حادثة أشعلت الرأي العام في سوريا، فتاة عشرينية يتيمة من الطائفة العلوية تتعرض للاغتصاب من قبل 3 مسلحين خلال ذهابها إلى عملها في معمل حلويات في مدينة سلحب بريف حماة. 

تم الاعتداء عليها وتركها بحالة يرثى لها على الطريق العام، قبل أن ينقذها بعض سكان البدو الذين سارعوا إلى إسعافها.

وسائل إعلام سورية قالت إن الفتاة تنتمي لعائلة فقيرة وكانت هي المعيلة لها.

ورغم تعهدات الجهات الأمنية بملاحقة ومحاسبة الفاعلين يتهم السكان السلطات بالتقاعس عن ملاحقة المجرمين، خاصة في ظل تكرار حوادث مشابهة وانفلات أمني.

وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات قالت إن الجريمة تهز الضمير الوطني والإنساني، مؤكدة أنها تتابع القضية بشكل شخصي، بينما أكد مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة سهل الغاب خالد مردغاني أنه تتم متابعة القضية باهتمام بالغ.

أخبار ذات علاقة

الرئيس السوري أحمد الشرع

الشرع: سوريا لا تقبل القسمة ولا تنازل عن ذرة من ترابها

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC