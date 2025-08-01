مصادر طبية: 71 قتيلاً بنيران إسرائيلية في غزة منذ فجر اليوم بينهم 38 من طالبي المساعدات

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"أحبك كثيرًا".. رسالة في جيب غزّي مغدور تصدم التواصل
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"أحبك كثيراً".. رسالة مؤثرة في جيب غزّي (فيديو إرم)

توفيق الناصري
توفيق الناصري
01 أغسطس 2025، 7:36 م

وسط لهيب المعارك وصمت الأنقاض.. هناك حكايات لا تُروى لكنها تصل القلوب حتما. 

في أحد مستشفيات غزة، وُجد هذا المنديل الورقي، مطويًّا بعناية في جيب أحد القتلى الفلسطينيين. عليه، كُتبت ببساطة: "أحبك كثيراً".

كلمات قليلة، كانت كل ما تبقّى من حياة، من علاقة، من وعد لم يكتمل. ربما كانت رسالة وداع أو ذكرى أخيرة من قلب أحب حتى الرمق الأخير.

هذا المشهد الصغير، الذي وثقته عدسة ودوّنه طبيب على مواقع التواصل، تجاوز حدود الصورة… فهو وفقًا لآلاف المعلقين على السوشيال ميديا، لا يخبرنا فقط عن ضحية للحرب، بل عن حكاية، عن إنسان، عن حب صامت وسط صراخ الأسلحة.

كثرت الأرقام وتكررت المشاهد، لكن تبقى هذه الورقة أقوى من ألف خبر. تُذكّرنا أن الحرب ليست فقط معركة، بل فراق، وشوق، ورسائل لم تُقرأ.

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