الشرع يكتب "حكاية سوريا".. تفاعل واسع على مواقع التواصل (فيديو إرم)

أثارت صورة جديدة للرئيس السوري أحمد الشرع وهو يكتب بيده خطابه في الأمم المتحدة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي..

أظهر الشرع حرصه الشخصي على صياغة "الحكاية السورية" بنفسه رغم تجهيز فريق وزارة الخارجية الكامل للخطاب كما أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني الذي نشر الصورة عبر حسابه على إنستغرام.

جاءت هذه الكلمة الأولى للشرع أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتسلط الضوء على محطات هامة في تاريخ سوريا، بما في ذلك ما مرت به البلاد خلال فترة النظام السابق، مع توجيه الشكر لتركيا والسعودية وقطر ودول أخرى لدعمها الشعب السوري..

وفي تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقًا، كتب أسعد الشيباني مساء الأربعاء: "مع شعبنا تحدّينا كل أشكال القمع، وحملنا صوت سوريا إلى قلب العالم، لقد ولّى زمن الأسلحة الكيميائية وزمن التعذيب والصمت والعزلة القسرية".

وأضاف وزير الخارجية السوري: "فجرٌ جديد قد بزغ، عصرٌ من الكرامة والتجديد، لقد عادت سوريا، ومع عودتها عاد الأمل نفسه متجدِّدًا".