بعد نهر أوسكال.. "الكماشة الروسية" تطبق الخناق على كوبيانسك (تحليل عسكري)

تشهد جبهة مقاطعة خاركيف تصعيدا غير مسبوق في معركة سيفرسك، حيث نجحت القوات الروسية في عبور نهر أوسكال، لتبدأ تهديد مدينة كوبيانسك من المحاور الشمالية والغربية، في وقت تتقدم فيه قواتها نحو الضفة الجنوبية للنهر لفرض طوق محكم حول القوات الأوكرانية.

وتمكنت القوات الروسية خلال الساعات الماضية من اقتحام وسط مدينة كوبيانسك، وأصبحت على بعد مئات الأمتار فقط من المبنى الحكومي، ما يضع المدينة أمام خيارين مصيريين: إما إكمال القوات الروسية عملية التطويق من الغرب وقطع طريق N-79، أو مواصلة التقدم للسيطرة الكاملة على وسط المدينة والتوجه جنوبا غرب النهر لإغلاق الحصار من اتجاهين.

الخطة الروسية، تقوم على تطويق القوات الأوكرانية المتحصنة شرق نهر أوسكال، لتجد نفسها بين فكي كماشة، الأمر الذي قد يجبرها على الاستسلام أو الانسحاب قبل اكتمال الطوق.

تحقيق هذا السيناريو سيمنح موسكو هدفها الاستراتيجي في هذه الجبهة، والمتمثل في إنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي الأوكرانية في مقاطعة خاركيف، ما قد يغير ميزان المعركة لصالحها.