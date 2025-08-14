"أنا اسمي ياسمين".. فنانة مصرية ترفض لقب "جورجينا العرب" (فيديو إرم)

نتنياهو: نحن في معركة لا تتوقف للدفاع عن إسرائيل

"أنا اسمي ياسمين" .. فنانة مصرية ترفض لقب "جورجينا العرب"
"أنا اسمي ياسمين".. فنانة مصرية ترفض لقب "جورجينا العرب"

مرح جنبلاط
14 أغسطس 2025، 2:13 م

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً خلال الساعات الأخيرة مع أحدث ظهور للفنانة المصرية ياسمين صبري، التي لفتت الأنظار بإطلالة جديدة ومختلفة عن أسلوبها المعتاد، إذ اعتمدت قصة "الغُرة" الأمامية القصيرة، ما منحها مظهراً عصرياً وحيوياً.

لم يقتصر التفاعل على اللوك فقط، بل امتد إلى تعليق لافت كتبته ياسمين رداً على وصفها بـ"جورجينا العرب"، قائلة: "أنا اسمي ياسمين صبري ونقطة"، في ردٍ مباشر على المقارنات المتكررة مع جورجينا رودريغيز، مؤكدة استقلاليتها الفنية، وهويتها الخاصة.

