"أنا اسمي ياسمين".. فنانة مصرية ترفض لقب "جورجينا العرب" (فيديو إرم)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً خلال الساعات الأخيرة مع أحدث ظهور للفنانة المصرية ياسمين صبري، التي لفتت الأنظار بإطلالة جديدة ومختلفة عن أسلوبها المعتاد، إذ اعتمدت قصة "الغُرة" الأمامية القصيرة، ما منحها مظهراً عصرياً وحيوياً.

لم يقتصر التفاعل على اللوك فقط، بل امتد إلى تعليق لافت كتبته ياسمين رداً على وصفها بـ"جورجينا العرب"، قائلة: "أنا اسمي ياسمين صبري ونقطة"، في ردٍ مباشر على المقارنات المتكررة مع جورجينا رودريغيز، مؤكدة استقلاليتها الفنية، وهويتها الخاصة.