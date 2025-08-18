طائرة تهوي في ملعب جولف وتروع المتفرجين (فيديو)

في مشهد هوليوودي حبس أنفاس المئات.. تحولت جولة هادئة من الغولف في مدينة سيدني الأسترالية إلى لحظة رعب بعدما هوت طائرة خفيفة من طراز بايبر شيروكي وسط ملعب "مونا ڤيل" المكتظ باللاعبين والمتفرجين.

وفقاً لصحيفة ديلي ميل فإن الطائرة التي كان يقودها مدرب طيران برفقة طالب اضطرت للهبوط الاضطراري لتصطدم بالعشب الأخضر ويتناثر حطامها أمام أعين المصدومين.

وعلى وقع الصرخات والذهول هرع لاعبون لمساعدة الرجلين اللذين يعتقد أنهما في الخمسينيات ليتضح لاحقاً أنهما أصيبا بجروح طفيفة فقط في معجزة حقيقية كان يمكن أن تنتهي بكارثة.. الشرطة وطواقم الإسعاف والإطفاء هرعوا إلى المكان حيث نقل المصابان بعربة غولف إلى مستشفى قريب في حالة مستقرة.

الفيديوهات التي التقطها الشهود وثقت لحظة الذعر حين تحولت سماء الملعب إلى مشهد صادم سيبقى عالقاً في ذاكرة من عاشوه.