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حتى لو بالبوركيني.. "الشيخ سار" ضد ذهاب النساء للبحر
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"الشيخ سار" يثير جدلا بسبب "فتوى" ذهاب النساء إلى البحر

مرح جنبلاط
مرح جنبلاط
24 يوليو 2025، 5:15 م

بعد تصريح مثير حول البحر والنساء أشعل صانع المحتوى المغربي المعروف بـ”الشيخ سار” نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل.

إلياس الخريسي، مغني الراب السابق الذي بات، اليوم، يقدم محتوى دينياً قال إن ذهاب النساء إلى البحر “غير جائز شرعاً”، حتى لو كن مرتديات الحجاب أو البوركيني. برأيه، لا يجوز للمرأة الذهاب إلى الشاطئ ولا حتى مع زوجها لأن المكان مختلط، والنظر إلى الآخرين لا يمكن تجنبه.

تصريحه أثار ردود فعل متباينة، البعض رآه تشدداً وتمييزاً ضد المرأة، فيما رأى آخرون أنه يعبّر عن الحرص على القيم.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها “الشيخ سار” جدلاً، فقد سبق أن دعا الرجال إلى عدم الزواج من المرأة المتعلّمة.

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