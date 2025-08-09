سيارة تتجول داخل المسجد الأموي تثير الغضب.. ما القصة؟

أثار مقطع فيديو موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر سيارة فاخرة من نوع مرسيدس وهي تتجول داخل حرم الجامع الأموي بدمشق برفقة سائقها وعائلته.

وكشف الفيديو عن تسهيلات غريبة، حيث تم إزالة الحواجز أمام السيارة لتسهيل مرورها باتجاه سوق الحميدية.

وأثار المشهد استنكارا شعبيا، واعتبره كثيرون انتهاكا صارخا لقدسية المسجد.

من جانبها، أوضحت إدارة الجامع الأموي أن السماح بدخول السيارة جاء بهدف تحميل عدد من المصاحف، لكن السائق استغل الموقف للتجول وتصوير مقطع فيديو "غير لائق"، مشيرة إلى أنها قدّمت اعتذارًا وأكدت محاسبة الموظفين المتسببين، إضافة إلى مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب الفيديو.