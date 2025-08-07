واشنطن تجني المليارات وترامب يتفاخر بإنجازاته (فيديو إرم)

لا يكف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التفاخر بالإيرادات الضخمة التي حققتها حكومته من الرسوم الجمركية خلال فترة ولايته، ويبدو أن الأرقام تؤيده.

بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، جمعت الحكومة ما يقرب من 30 مليار دولار في يوليو الماضي فقط من عائدات الرسوم الجمركية، وهي زيادة ضخمة بنسبة 242% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

منذ أن فُرضت رسوم بنسبة 10% على معظم الواردات بدءًا من أبريل، ارتفع مجموع الإيرادات إلى 100 مليار دولار خلال 4 أشهر، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تم جمعه في الفترة نفسها من العام السابق.

ورغم هذه القفزة المالية التي تصب في مصلحة الخزانة، فإن الخبراء يشيرون إلى أن المستهلك الأمريكي هو من يدفع الثمن في النهاية، من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة.