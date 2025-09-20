"مدربها دفعها لإنهاء حياتها".. تحقيق موسع في وفاة لاعبة إنجليزية (فيديو إرم)

في صباح يوم 20 سبتمبر 2023، صُدم عشاق كرة القدم في بريطانيا بخبر وفاة لاعبة شيفيلد يونايتد الشابة، مادي كوزاك، عن عمر 27 عاما، في مأساة غامضة هزت الوسط الرياضي، فبعدما كانت بداية حياتها واعدة، نهايتها جاءت صادمة للجميع.

الآن، وبعد أكثر من عام على وفاتها، أكدت محكمة بريطانية المضي قدما في تحقيق موسع، بعد أن اتهمت عائلتها المدرب السابق جوناثان مورغان بأنه السبب وراء انتحارها، في قضية هزت الوسط الرياضي البريطاني.

العثور على جثة كوزاك في منزلها بمقاطعة ديربيشاير تم دون أي علامات تدعو للريبة، فقد أكدت الشرطة حينها أن الوفاة طبيعية، لكن عائلتها رفضت القبول بهذا التفسير. فبعد أسبوع من الوفاة قدموا شكوى رسمية لنادي شيفيلد يونايتد، أشاروا فيها إلى الضغوط النفسية التي تعرضت لها مادي بسبب علاقتها بمدرب الفريق آنذاك.

تقرير موقع "ذي أثلتيك" كشف أن العائلة اعتبرت مورغان السبب الأساسي وراء وفاتها، وقدمت شكوى مفصلة من سبع صفحات تبرر الاتهامات. في المقابل، فتح اتحاد الكرة الإنجليزي تحقيقا رسميا لمعرفة ما إذا كانت هناك إجراءات إضافية مطلوبة وفق اختصاصاته.

التحقيق الداخلي لنادي شيفيلد يونايتد لم يجد أي دليل على مخالفات، لكن الغموض والاتهامات المدوية جعلت من هذه القضية واحدة من أكثر القصص الدرامية إثارة في عالم كرة القدم البريطانية.