مجزرة داخل متجر "وول مارت" في ميشيغان.. هجوم بسكين يخلّف 11 مصابًا

شهدت مدينة ترافيرس سيتي في ولاية ميشيغان الأميركية مساء السبت حادثة طعن مروّعة داخل أحد متاجر سلسلة "وول مارت"، أسفرت عن إصابة 11 شخصًا، بينهم 6 في حالة حرجة.

وذكرت السلطات أن المهاجم استخدم سكينًا قابلًا للطي، ونُقل المصابون إلى مستشفى مونسون، أكبر منشأة طبية في المنطقة. الشرطة احتجزت المشتبه به فورًا، فيما لا تزال دوافع الجريمة مجهولة.

طلبت السلطات من السكان الابتعاد عن موقع الحادث، في وقت تتواصل فيه التحقيقات. شركة "وول مارت" أكدت تعاونها الكامل مع الجهات الأمنية، بينما تسود المدينة حالة من الصدمة والترقب بانتظار كشف المزيد من التفاصيل.