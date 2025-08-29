مايكروسوفت تواجه غضبًا بعد احتجاجات على "آزور" وإسرائيل

في مشهد نادر داخل "مايكروسوفت"، اقتحم موظفان مكتب رئيس الشركة، براد سميث، ضمن احتجاج نظمته مجموعة تطالب بوقف التعاون التقني مع إسرائيل.

المحتجون عبروا عن رفضهم لاستخدام خدمات "آزور" في ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين"، وفق بيان أصدرته المجموعة.

"آزور" هي منصة حوسبة سحابية تابعة لشركة "مايكروسوفت"، تُستخدم من قبل الحكومات والشركات لتخزين البيانات، تشغيل التطبيقات، وتحليل المعلومات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تحقيق صحفي حديث أجرته 3 جهات صحفية فقد استخدم الجيش الإسرائيلي هذه المنصة لتخزين كميات هائلة من تسجيلات المكالمات في الضفة الغربية وغزة، ما أثار جدلاً حول طبيعة هذا الاستخدام وحدوده.

ورغم تأكيد رئيس الشركة احترامه لحرية التعبير، تم فصل الموظفَين المتورطين في اقتحام المكتب، فيما أعلنت "مايكروسوفت" أنها لم تجد حتى الآن دليلاً على استخدام خدماتها في انتهاكات مباشرة، لكنها بدأت مراجعة داخلية بالتعاون مع جهة خارجية.