نفّذت مئات العمليات.. شبكة تجسس إيرانية تهز أركان إسرائيل

في واحدة من أخطر قضايا التجسس في تاريخ إسرائيل، أعلن جهاز الأمن العام "الشاباك"، والشرطة الإسرائيلية في بيان مشترك عن كشف شبكة تجسس خطيرة تتكون من 7 إسرائيليين أغلبهم مهاجرون من أذربيجان.

هذه الشبكة التي عملت على مدى عامين نجحت في تنفيذ ما بين 600 و700 مهمة تجسس لصالح إيران حيث كانت تتبع تقنيات مشفرة لجمع المعلومات الحساسة وفقاً لصحيفة إسرائيل هيوم العبرية.

وبحسب تقرير الصحيفة، الشبكة متهمة بتصوير أهداف عسكرية إسرائيلية، ومن ضمنها قواعد تعرضت لهجمات بالصواريخ الباليستية الإيرانية في الهجوم الذي وقع في أكتوبر الماضي، وقد تمكن هؤلاء من جمع معلومات استخباراتية قيمة تم نقلها إلى إيران مقابل مئات الآلاف من الشواكل والعملات المشفرة.

المثير في الأمر أن بعض المشتبه بهم تم القبض عليهم أثناء محاولتهم جمع معلومات عن شخص إسرائيلي مقيم بالقرب من أحد مواقع الاعتقال مما يشير إلى أن الإيرانيين كانوا يخططون لاستهدافه.

قائد الشرطة يارون بنيامين قال للصحيفة العبرية إن المشتبه بهم كانوا يعملون بطريقة ممنهجة، حيث تسلموا أوامر من عملاء إيرانيين عبر وسيط تركي، واستخدموا معدات متطورة لتنفيذ مهامهم.

وأضاف بنيامين أن هذه الشبكة تمثل "نظامًا متكاملًا" لجمع معلومات استخباراتية، حيث كانوا يقومون بتوثيق مواقع عسكرية ومواقع حساسة، ويتلقون تعليمات لتحسين دقة الهجمات الإيرانية.