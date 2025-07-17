درون شرطة نيويورك تطيح بـ4 مراهقين يرقصون على سطح المترو (فيديو)

في مغامرة جنونية كادت تتحوّل إلى مأساة.. رصدت طائرة مسيّرة تابعة لشرطة نيويورك أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا وهم يرقصون على سطح قطار مترو الأنفاق في منطقة ذا برونكس.

الفيديو الصادم الذي نشرته صحيفة نيويورك بوست أظهر المراهقين يصطفون فوق القطار رقم 6 يقفزون ويلتقطون صورًا وكأنهم في عرض استعراضي بينما كان القطار يندفع بسرعة.

سرعان ما تدخلت الشرطة وأوقفت القطار في محطة "باركشستر" حيث تم القبض على الأطفال بتهمة "تعريض النفس والآخرين للخطر".. ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الحادثة تُعد الإنذار رقم 200 الذي يتم رصده عبر الدرون منذ بدء استخدامها في أواخر 2023؛ ما وصفته الشرطة بإنقاذ محتمل لمئات الأرواح.

واللافت أن ظاهرة "ركوب القطارات من الخارج" باتت تهديدًا حقيقيًّا في نيويورك خاصة مع انتشارها على وسائل التواصل وأسفرت مؤخرًا عن مصرع فتى يبلغ 15 عامًا وإصابة آخرين بجروح خطيرة.