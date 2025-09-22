مئات "العراة" يتحولون إلى لوحة فنية زيتونية قرب غرناطة (فيديو)

في مشهد فني استثنائي قرب غرناطة الإسبانية، تجرّد مئات الأشخاص من ملابسهم تماماً وغطّوا أجسادهم باللون الأخضر الداكن للمشاركة في عمل فني جريء أقيم في إحدى الضواحي للمصور الأمريكي الشهير سبنسر تونيك، المعروف عالمياً بلقب "مصور العراة".

حمل العمل الفني عنوان "بورتريه الحمراء 1925"، وتم تصويره وسط بستان زيتون في منطقة الأندلس، في مشهد بصري استثنائي شبّه فيه تونيك صفوف الأشجار بالناس، معتبراً إياها سيمفونية بصرية متناغمة..

يشتهر المصور تونيك بمشاريعه الضخمة التي توثق تجمعات بشرية عارية في أماكن عامة حول العالم؛ إذ سبق أن جمع أكثر من 20 ألف مشارك في العاصمة المكسيكية، ما جعله واحدا من أبرز الأسماء في التصوير المفاهيمي المعاصر..

ويؤكد الفنان الأمريكي أنه لا يستعين بنماذج محترفة، بل يفضّل العفوية ومشاركة الناس العاديين، معتبراً أن التجربة نوع من "التبادل الإنساني".. وبأسلوب ساخر قال لوسائل الإعلام إن استئجار هذا العدد الكبير من العارضين كان سيحتاج إلى ثروة هائلة بحجم ثروة الملياردير جيف بيزوس أو الملياردير إيلون ماسك.