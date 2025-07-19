اقتحام في جنح الظلام.. لماذا تسللت سارة نتنياهو إلى الكنيست؟ (فيديو إرم)

في إسرائيل، حيث تتشابك المصالح والضغائن خلف الأبواب المغلقة، خرجت قصة جديدة من عمق العتمة: سارة نتنياهو، لا كزوجة، بل كصاحبة قرار تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ليلٌ متأخر، ممرٌ جانبي في الكنيست، ولقاء سري مع أحد أكثر المعارضين عنادا داخل الائتلاف.

لم يكن المشهد بروتوكوليا، ولم تكن التحركات عابرة... بل محاولة صريحة لترويض أزمة قانون تجنيد الحريديم، التي تهدد بانفجار سياسي وشيك.

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زيارة مفاجئة كشفت عنها صحيفة معاريف العبرية، التي لم يُعلن عنها رسميا، وُصفت بأنها محاولة ضغط مباشرة على رئيس لجنة الخارجية والدفاع، يولي إدلشتاين، Yuli Edelstein، بعد أن فشل بنيامين نتنياهو نفسه في إقناعه بتمرير الصيغة المرغوبة من القانون.

رغم الضغوط والتهديدات السياسية، أصر إدلشتاين على موقفه، وقدم مسودة قانون أكثر صرامة؛ ما أثار غضب الأحزاب الحريدية، ودفع بحزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" إلى التلويح بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، في تصعيد يهدد استقرار حكومة نتنياهو.

ورغم نفي نتنياهو وجود محاولة انقلاب داخلية، أكدت مصادر أن سارة سعت لتجاوز صلاحيات الحكومة، في محاولة فاشلة للسيطرة على قرار الكنيست.

النتيجة: أزمة أعمق تهدد بإعادة إسرائيل إلى مربع الانتخابات المبكرة.

حين تتجاوز الأدوار حدودها، وتُستخدم العلاقات الشخصية للضغط على موازين السلطة، يصبح السؤال مشروعا: من يحكم فعلا؟