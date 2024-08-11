الخطر بات قريباً من إسرائيل .. تحذيرات من أعلى المستويات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية تنذر من خطر السحابة السوداء.

موقع "واللا" العبري يشير إلى أن أذرع إيران في لبنان والعراق واليمن تعمل وفقًا لجدول زمني مشترك وكجبهة واحدة، مضيفًا أن هذا التغيير يسمى في المنظومة الأمنية الإسرائيلية بـ"السحابة السوداء".

الأزمة تتصاعد بانتظار الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية في طهران.. ولتأخر الرد يقدر المسؤولون الإسرائيليون أن إيران قد تفضل استراتيجية استنزاف طويلة الأمد، بدلاً من شن هجوم عسكري شامل قد يؤدي إلى تصعيد خطير..

في الوقت ذاته تسعى الإدارة الأمريكية جاهدة لدعم إسرائيل، وتنسيق المعلومات الاستخبارية معها، بينما تشير تقارير إلى أن الإيرانيين يشعرون بالقلق من القدرات العسكرية الأمريكية، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

على صعيد آخر، تواجه القيادة السياسية في إسرائيل معضلة كبيرة بشأن الجبهة الشمالية.. فهل ترفع درجات التأهب إلى أقصى حد لمواجهة رد فعل محتمل من إيران وحلفائها، أم تتخذ قراراً جريئاً بالقيام بضربة استباقية ضد "حزب الله" اللبناني.. تستهدف فيها القدرات الاستراتيجية للحزب بما في ذلك مخازن الصواريخ الدقيقة والقاذفات الصاروخية.

وتتزايد الضغوط على الجيش الإسرائيلي لاستهداف "حزب الله" بفعالية، حيث يسعى إلى إرباك زعيمه حسن نصر الله وتعقيد خياراته العسكرية ضد إسرائيل..

وبحسب الموقع العبري تشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن نصر الله لا يتمتع فعليًا بحرية العمل الكاملة، وينتظر إملاءات من طهران التي تناقش هي نفسها الرد العسكري والفرق بين العمل العسكري والحرب مع إسرائيل.

المسألة باتت ملحة ومع تصاعد التوترات تبرز الحاجة إلى قرارات حاسمة قد تحدد مصير المنطقة وتغير موازين القوى بشكل جذري.