من هي جيولا إيفين "السيدة الأولى" المحتملة في إسرائيل؟

السيدة الأولى في إسرائيل على الورق حتى الآن، زوجة جدعون ساعر تهدد سارة نتنياهو على منصب الأنثى الأقوى في إسرائيل، بعد ارتفاع رصيد زوجها وترشيحه بقوة ليحل محل وزير الدفاع المهدد بالإقالة يوآف غالانت.

جيولا إيفين، البالغة من العمر 52 عاما، هي صحفية ومقدمة برامج إسرائيلية، تزوجت جدعون ساعر عام 2013، وبدأت العمل في الإعلام الإسرائيلي منذ أكثر من ثلاثة عقود، إذ عملت عام 1993، في القناة الأولى الإسرائيلية، وتنقلت عبر عديد المنابر الإعلامية في إسرائيل، من هيئة البث الإسرائيلية إلى موقع واينت العبري، وغيرها الكثير، التي كان آخرها شبكة البث 13 ريشيت العبرية، التي استقالت منها قبل عام تقريبا، وهي من أشهر الإعلاميات اليساريات في إسرائيل.

منذ عام 2013، اضطرت إلى ترك عملها أكثر من مرة بسبب تداخل تفاصيل مهنتها مع منصب زوجها الحكومي، وعلى سبيل المثال تقول التقارير العبرية إنها اضطرت إلى الاستقالة عام 2021 من هيئة البث الإسرائيلية "كان" بسبب ترشح زوجها للكنيست آنذاك.

وبعد أن صدرت الصحف الإسرائيلة اسمها على أنها المنافس الشرس لسارة نتنياهو على مقعد السيدة الأولى، فإنها تلقت عددا من الرسائل بحسب لقاء إذاعي أخير لها، تحدثت فيه عن كم رسائل التهديد التي وصلتها، ووصفت هذا بأنه أمر اعتادته منذ سنوات، فيما قالت عنه آلة سم لا تتوقف، وتضمنت الرسائل أيضا تهكما حول قدرات زوجها وبأنه لا يملك الخبرة ولا يستحق.

منصب وزير الدفاع، بينما على الطرف الآخر يُزعج سارة نتنياهو هذا الصعود لأنثى منافسه، لا سيما مع حرب صحفية تخوضها بعض الصحف ضد سارة، وأبرز الأمثلة على هذا ما جاء في صحيفة هآرتس التي نشرت صورة لجيولا إيفين في المقدمة، وأخرى لسارة نتنياهو مشطوبة في الخلف معلقة عليها: قريبا.. السيدة الأولى الجديدة.