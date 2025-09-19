تصادم مروع لسيارات طائرة يربك تحضيرات المعرض الجوي الصيني

خلال بروفة تحضيرية لعرض جوي، اصطدمت سيارتان طائرتان ببعضهما في شمال شرق الصين في حادث تسبب بإصابة أحد الطيارين وإجبار الآخر على الهبوط الاضطراري..

مقاطع الفيديو وثقت هذا المشهد الفوضوي الذي أظهر تصاعد أعمدة الدخان من إحدى السيارات الطائرة بعد اصطدامها بسيارة طائرة أخرى وهبوطها على الأرض حيث كانت السيارتان تؤديان حركات بهلوانية صعبة في الجو وعلى مسافة قريبة جدا وفق تفسير الشركة المصنعة Xpeng Aeroht

المطورة لمركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي Evtol التي باتت تعد جوهر خطط الصين المستقبلية لبناء "اقتصاد منخفض الارتفاع" يشمل سيارات الأجرة الطائرة والطائرات من دون طيار لأغراض متعددة مثل التوصيل والإغاثة.

لكن هذا التصادم قبل العرض الجوي أثار تساؤلات كثيرة حول جاهزية هذه التقنية للتحليق بأمان في سماء المستقبل.