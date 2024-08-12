في خطوة تعكس التغييرات المتوقعة في السياسة الإيرانية التي توعد بها الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان قام بتعيين زهرة بهروز آزار المنتقدة البارزة لشرطة الأخلاق نائبة له لشؤون المرأة والأسرة.

هذا التعيين يأتي في ظل تصاعد الغضب الشعبي ضد الأساليب القاسية التي تنتهجها شرطة الأخلاق والتي تفرض قواعد اللباس الإسلامي الصارمة على النساء في الأماكن العامة.

بهروز آزار البالغة من العمر 42 عامًا تُعتبر شخصية إصلاحية بارزة لطالما عُرفت بانتقادها العلني لشرطة الأخلاق في مقابلات سابقة أحدثها أُجريت في يونيو الماضي حيث أشارت إلى أن الوحدة المسؤولة عن تطبيق القوانين لم تحقق أهدافها، وأنه يتوجب إجراء مراجعة شاملة للسياسات المتبعة.. كما أكدت أنه "من منظور أخلاقي وإسلامي ووطني لا ينبغي لأحد أن يرضى عن ممارسات الإنفاذ القاسية.

تعيين زهرة بهروز آزار جاء بعد حادثة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي التقطتها كاميرات المراقبة لعملية اعتقال قاسية لفتاتين مراهقتين في طهران بسبب ارتدائهما الجينز والقمصان البيضاء..

التزام بزشكيان بإصلاح شرطة الأخلاق يُعتبر جزءًا محوريًا من حملته الانتخابية، حيث يُعبر هذا التعيين عن استياء واسع النطاق من سياسات الوحدة.. وعلى الرغم من وعوده بإجراء تغييرات، إلا أنه لم يتعهد بشكل صريح بتفكيك هذه الوحدة المثيرة للجدل.