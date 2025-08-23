حادث غرق جماعي يهز مصر.. وفاة 6 طلاب وإصابة 24 في رحلة دراسية

لقي 6 طلاب مصرعهم وأُصيب 24 آخرون، صباح السبت، في حادث غرق مأساوي بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، أثناء رحلة نظمتها إحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية.

وزارة الصحة المصرية أعلنت عن استجابتها الفورية، حيث دفعت بـ16 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين إلى مستشفى العجمي التخصصي والعامرية العام، بينما تم إسعاف ثلاث حالات في موقع الحادث.

وأكد وزير الصحة، خالد عبد الغفار، متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم ولذوي الضحايا، الوزارة أعربت عن بالغ حزنها، وقدمت التعازي لأسر المتوفين، كما دعت المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة على الشواطئ، خاصة خلال الرحلات الجماعية، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة.