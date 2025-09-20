آلاف المسافرين تضرروا.. هجوم إلكتروني يُعيد مطارات أوروبا للأنظمة اليدوية



شهدت عدة مطارات أوروبية صباح اليوم السبت اضطرابات في حركة الطيران، نتيجة هجوم إلكتروني استهدف شركة مزوّدة لخدمات أنظمة تسجيل الركاب. وأفاد مطار برلين - براندنبورغ أن الهجوم وقع مساء الجمعة، ما أجبره على فصل الأنظمة المتضررة، محذرًا من تأخيرات طويلة عند تسجيل الوصول والصعود للطائرات.

أخبار ذات علاقة مخاوف من هجوم سيبراني.. انقطاع واسع للإنترنت في كوريا الشمالية

وأوضح بيان المطار أن الهجوم لم يستهدفه مباشرة، لكنه أثّر عليه بشكل غير مباشر، نظرًا لاعتماد عدد من المطارات الأوروبية على النظام نفسه. وذكرت سلطات مطار بروكسل أن الهجوم تسبب في إلغاء 9 رحلات وتأجيل 15، مشيرة إلى أن إجراءات التسجيل تُنفذ يدويًا حاليًا.

أخبار ذات علاقة "هجوم سيبراني" يفجر أزمة قبل مواجهة الأردن والعراق

من جهته، أشار مطار هيثرو في لندن إلى احتمال حدوث تأخيرات بسبب "مشكلة تقنية" لدى مزوّد خارجي. ونصحت المطارات المتأثرة الركاب بالتحقق من حالة رحلاتهم مسبقًا والوصول مبكرًا إلى المطار.