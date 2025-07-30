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سيمبسون يتنبأ بموت ترامب
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"عائلة سيمبسون" يتنبأ بموت ترامب.. احتفالات تعمّ الشوارع

صدام مقدادي
صدام مقدادي
30 يوليو 2025، 4:45 ص

أشعل مبتكر مسلسل "ذا سيمبسون"، مات غرونينغ، الجدل مجددًا بعدما تنبأ بموت شخصية سياسية بارزة، في إشارة غير مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 ووفقًا لتصريحاته الساخرة، فإن وفاته ستُقابَل برقص واحتفالات شعبية ضخمة، قبل أن يتم حظرها لاحقًا بقرار من رئيس خيالي يُدعى فانس.

وتوقع غرونينغ أيضًا أن إيلون ماسك سيكون أول من يهبط على سطح المريخ، لكن بطريقة كارثية تجعله عالقًا هناك إلى الأبد ورغم ذلك العالم سيصفق له وسيتمكن من سماع التصفيق حتى من الكوكب الأحمر.

ويواصل السيمبسون الذي اشتهر بتنبؤاته المثيرة مفاجأة جمهوره بسيناريوهات تلامس الواقع بسخرية لاذعة.

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