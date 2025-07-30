"عائلة سيمبسون" يتنبأ بموت ترامب.. احتفالات تعمّ الشوارع

أشعل مبتكر مسلسل "ذا سيمبسون"، مات غرونينغ، الجدل مجددًا بعدما تنبأ بموت شخصية سياسية بارزة، في إشارة غير مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لتصريحاته الساخرة، فإن وفاته ستُقابَل برقص واحتفالات شعبية ضخمة، قبل أن يتم حظرها لاحقًا بقرار من رئيس خيالي يُدعى فانس.

وتوقع غرونينغ أيضًا أن إيلون ماسك سيكون أول من يهبط على سطح المريخ، لكن بطريقة كارثية تجعله عالقًا هناك إلى الأبد ورغم ذلك العالم سيصفق له وسيتمكن من سماع التصفيق حتى من الكوكب الأحمر.

ويواصل السيمبسون الذي اشتهر بتنبؤاته المثيرة مفاجأة جمهوره بسيناريوهات تلامس الواقع بسخرية لاذعة.