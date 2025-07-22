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لماذا مُنع راغب علامة من الغناء في مصر؟ (فيديو إرم)

مرح جنبلاط
مرح جنبلاط
22 يوليو 2025، 2:08 م

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان مصطفى كامل قرارًا بوقف الفنان اللبناني راغب علامة عن العمل داخل مصر وإحالته للتحقيق.

 جاء القرار بعد انتشار مقاطع مصورة من حفله الأخير بالساحل الشمالي، اعتُبرت مسيئة وخارجة عن التقاليد والعادات المصرية، لما تضمنته من رقصات وأحضان اعتبرها البعض "مخلة وغير لائقة".

وأكد النقيب في بيان رسمي، أن مصر لن تكون ساحة لسلوكيات لا تليق بتاريخها الفني العريق، مشددًا على احترامه للشعب اللبناني، وعلى ضرورة الحفاظ على القيم الفنية والمجتمعية داخل الحفلات الغنائية في البلاد.

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