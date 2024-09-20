كسر الروتين وحظر التفاعل بإنستغرام.. بنود غريبة في عقد زواج نجم ريال مدريد

أثار نجم ريال مدريد البرازيلي الشاب إندريك، صاحب 18 عاماً، الجدل، بعد بنود غريبة في عقد زواجه من عارضة الأزياء غابريلي ميراندا، التي تكبره بثلاثة أعوام.

وتضمن العقد قول كملة أحبك دائما.

ويمنع اللاعب من الحصول على صديقة افتراضية في لعبة GTA الشهيرة، كما يحظر عليه التعليق على منشورات لأي فتيات أخريات في منصة إنستغرام، التي يتابعه عليها أكثر من 13 مليون متابع..

ويمنعه أيضا من أي تغيير مفاجئ في سلوكه أو شخصيته وطريقة تعامله.

كما يتابع عارضة الأزياء أيضاً أكثر من مليون متابع على ذات المنصة.