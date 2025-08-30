"دماغه يخونه".. عائلة بروس ويليس تتخذ قراراً مؤلماً (فيديو إرم)

بروس ويليس.. نجم هوليوود في مواجهة صامتة مع النسيان..

بعد سنوات من المجد على الشاشة، دخل النجم الأمريكي مرحلة جديدة وصعبة في حياته، بعد إصابته بالخرف الجبهي الصدغي.

زوجته إيما هيمنغ اتخذت قرارا مؤلما بنقله إلى دار رعاية متخصصة، مراعاةً لحالته المتدهورة، وحرصا على منح ابنتيهما حياة مستقرة بعيدا عن أجواء المرض.

ورغم البعد، تبقى العائلة قريبة منه بالقلب، عبر زيارات منتظمة وأوقات دافئة يتشاركونها في دار الرعاية.

إيما تؤكد أن المكان مليء بالحب والدعم، وأصدقاء ويليس ما زالوا يحيطونه بالاهتمام.

وتقول إيما إن جسده ما زال قويا، لكن ذهنه يخذله يوما بعد يوم. وفي كتابها الجديد، تروي رحلتها في رعاية شريكها، بين الألم، والأمل، والوفاء.