"دمية واحدة بسعر سيارة".. البيع الأغلى في تاريخ لابوبو (فيديو إرم)

بيعت دمية من سلسلة "لابوبو" الشهيرة بسعر قياسي تجاوز 10,500 دولار على موقع eBay، رغم أن سعرها الأصلي لم يكن يتجاوز 85 دولارًا فقط عند إصدارها عام 2023 ضمن صندوق مفاجآت.

وأصبحت الدمية النادرة، ذات اللون الرمادي والملابس الموقعة من "فانز"، الأغلى في تاريخ السلسلة محققة 125 ضعف سعرها الأساس.

ووصف الخبراء الصفقة بأنها مؤشر على تحوّل دمى لابوبو إلى أداة استثمارية، مع ارتفاع ملحوظ في قيمة النسخ النادرة.

وتُباع هذه الدمى عادة داخل صناديق مغلقة، لكن بعض الإصدارات السرّية تُصنّف ضمن أندر المقتنيات؛ ما يجعلها هدفًا لهواة الجمع والمستثمرين على حد سواء.