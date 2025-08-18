رصاصات الغدر تقتل بطلة جودو.. جريمة بشعة تهز الإسكندرية



استيقظت الإسكندرية على جريمة مأساوية، حيث قُتلت لاعبة الجودو دينا علاء، بطلة نادي سموحة، داخل شقتها برصاص زوجها.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الزوج حاول الاعتداء على طفليهما، فتدخلت دينا للدفاع عنهما، ما أدى إلى إطلاق الزوج النار عليها ثلاث مرات، ما تسبب بوفاتها فوراً، ثم أطلق النار على نفسه محاولاً الانتحار ونُقل للمستشفى تحت حراسة أمنية.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث للتحقيق وجمع الأدلة، وقررت تشريح الجثمان.

نعى نادي سموحة الفقيدة، ووصفها بالخسارة الكبيرة للرياضة المصرية، فيما أعرب وزير الشباب والرياضة عن تعازيه ودعم الوزارة لأسرتها.