من قلب النار إلى أفئدة الناس.. تدخل بطولي من سعودي يمنع كارثة

في مشهد بطولي نادر تحوّل شاب سعودي إلى حديث المملكة بعدما خاطر بحياته لينقذ العشرات من كارثة محققة.

اندلعت النيران في شاحنة محمّلة بكميات كبيرة من العلف داخل محطة وقود مكتظة في مركز الجمش بمحافظة "الدوادمي".

أثار ذلك الموقف الهلع بين الحاضرين خوفاً من انفجار ضخم قد يلتهم المنطقة بأكملها.

وبينما انسحب السائق الأصلي عاجزاً عن السيطرة على الحريق اندفع الشاب ماهر فهد الدلبحي وسط ألسنة اللهب.

قفز إلى مقعد القيادة وقاد الشاحنة المشتعلة بعيداً عن خزانات الوقود غير آبه بالنيران التي تطوقه من كل جانب.

ورغم نجاحه في تجنيب الأهالي كارثة مروعة دفع الدلبحي ثمناً غالياً بإصابته بحروق في وجهه ورأسه وأطرافه نُقل على إثرها إلى المستشفى.

تفاعل السعوديون مع الحادث بإعجاب وامتنان معتبرين الدلبحي مثالاً للتضحية والشجاعة وأُطلقت حملة دعم واسعة لزيارته والاطمئنان على صحته.