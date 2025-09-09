من "تيك توك" إلى "MTV".. مغامرة مستر بيست الأولى تثير الضحك والانتقادات (فيديو)

في ليلة صاخبة خطفت الأضواء في نيويورك.. أثار اليوتيوبر الشهير مستر بيست أو جيمي دونالدسون جدلاً واسعاً خلال مشاركته المفاجئة في العرض التمهيدي لحفل جوائز MTV للأغاني المصورة 2025.

على السجادة الحمراء ظهر برفقة خطيبته ثيا بويسن ليتحول سريعاً إلى محور الحديث بعد تقديمه جائزة "أفضل فنان جديد" بطريقة غير تقليدية تدمج بين مروحية ودراجة نارية استعرض خلالها شخصية "القمر" الشهيرة للجائزة.

المشهد الذي أراده مبهراً اعتبره كثيرون "محرجاً" ومبالغاً فيه حتى أن بعض المتابعين دعوه إلى التزام حدود مع النجمة سابرينا كاربنتر.

وفي لحظة مليئة بالمفاجآت فاز أليكس وارن بالجائزة ليقف مذهولاً أمام الجمهور وهو يكرر "هذا جنون".. أما مستر بيست فاستغل المناسبة ليعبر عن حماسته قائلاً إنه لطالما شاهد هؤلاء الفنانين عبر "تيك توك" لكن لقاءَهم وجهاً لوجه كان تجربة استثنائية وصاخبة بالصداقات الجديدة.