الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا لجميع سكان مدينة غزة بالإخلاء
logo
مستر بيست
فيديو

من "تيك توك" إلى "MTV".. مغامرة مستر بيست الأولى تثير الضحك والانتقادات (فيديو)

غدير غفر
غدير غفر
09 سبتمبر 2025، 5:07 ص

في ليلة صاخبة خطفت الأضواء في نيويورك.. أثار اليوتيوبر الشهير مستر بيست أو جيمي دونالدسون جدلاً واسعاً خلال مشاركته المفاجئة في العرض التمهيدي لحفل جوائز MTV للأغاني المصورة 2025.

على السجادة الحمراء ظهر برفقة خطيبته ثيا بويسن ليتحول سريعاً إلى محور الحديث بعد تقديمه جائزة "أفضل فنان جديد" بطريقة غير تقليدية تدمج بين مروحية ودراجة نارية استعرض خلالها شخصية "القمر" الشهيرة للجائزة.

أخبار ذات علاقة

مستر بيست

كشف عن جدول عمل مرهق.. "مستر بيست" يثير قلق جماهيره

 المشهد الذي أراده مبهراً اعتبره كثيرون "محرجاً" ومبالغاً فيه حتى أن بعض المتابعين دعوه إلى التزام حدود مع النجمة سابرينا كاربنتر.

وفي لحظة مليئة بالمفاجآت فاز أليكس وارن بالجائزة ليقف مذهولاً أمام الجمهور وهو يكرر "هذا جنون".. أما مستر بيست فاستغل المناسبة ليعبر عن حماسته قائلاً إنه لطالما شاهد هؤلاء الفنانين عبر "تيك توك" لكن لقاءَهم وجهاً لوجه كان تجربة استثنائية وصاخبة بالصداقات الجديدة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC